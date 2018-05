Nigeria : Des femmes kamikazes font 4 morts et 9 blessés dans le nord est

© Koaci.com- Vendredi 04 Mai 2018 –Des attentats perpétrés par des femmes kamikazes ont fait 04 morts et neuf blessés jeudi soir dans le nord-est du Nigeria.



Quatre femmes kamikazes se sont faits exploser jeudi soir aux environs de 22 H 00 GMT sur les villages de Mainari Shuwa et Mainari Kanuri, situés à une quinzaine de kilomètres de Maiduguri, capitale du Borno.



D’après le responsable sécurité de l'Agence de gestion des urgences de l'Etat du Borno (SEMA) ,l'une d'entre elles a déclenché ses explosifs, faisant trois morts et neuf blessés .



Une deuxième kamikaze a tué un homme qui dormait dans la cour devant chez lui, où elle s'est fait exploser dans le même village.



Deux autres femmes se sont fait exploser au même moment à Mainari Kanuri, sans faire de victime.



Bien qu’affaiblie par une offensive de l’armée , les islamistes de Boko Haram continuent de mener des attaques dans le nord est du pays.



Le 1er Mai , 86 personnes ont perdu la vie dans des attaques-suicides contre une mosquée et un marché dans la ville de Mubi, dans l'Etat voisin de l'Adamawa.



