Niger: Le corps d'un quatrième soldat américain retrouvé après une embuscade

Soldats américains (ph)-



© Koaci.com-Samedi 07 Octobre 2017 -Le corps d’un soldat américain porté disparu après une attaque contre une patrouille mixte à la frontière malienne a été retrouvé sur les lieux, apprend-on du Pentagone.



Le bilan d’une embuscade tendue par des jihadistes contre une patrouille américano-nigérienne mercredi s’élève désormais à quatre morts et deux blessés , côté force américaine.



Le porte-parole du commandement Afrique de l'armée américaine (AFICOM) a annoncé la découverte du corps d’un quatrième soldat américain porté disparu après l’attaque , à la frontière entre le Niger et le Mali.



Du côté de l’armée nigérienne , on dénombre quatre morts et huit blessés.



D’après le porte parole de l’AFRICOM , la patrouille américano-nigérienne était composée d'une quarantaine de soldats, qui circulaient à bord de plusieurs véhicules sans protection aérienne.



Toutefois , le nom du groupe soupçonné d’être à l’origine de cette attaque n’a pas été dévoilée.



Cette embuscade a révélé au grand jour la présence des forces américaines dans le Sahel, très présent à l'aéroport d'Agadez (nord) avec une base gérant des drones.



