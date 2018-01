Guinée Equatoriale: Pour Malabo, le «putsch manqué» contre Obiang aurait été préparé en France

Theodoro Obiang Click to enlarge © Koaci.com- Jeudi 11 Janvier 2018 –Pour Malabo, la stratégie du coup d’Etat raté contre le président Obiang lors des festivités de fin d’années aurait été savamment préparé sur le territoire français.Le ministère des affaires étrangères l’a fait savoir lors d’une conférence de presse.Même s’il ne mêle pas les autorités françaises à ce mystérieux coup d’ Etat , M. Agapito Mba Mokuy affirme sans ambages qu’il a été organisée en France.« Ca n'a rien à voir avec le gouvernement français », a-t-il dit tout en précisant que son pays comptait coopérer avec la France , s’ il possédait plus de renseignements.On sait que les relations entre la France et la Guinée Equatoriale ne sont plus au beau fixe depuis que le vice Président Theodorin Obiang a été condamné à trois ans avec sursis et 30 millions d'euros d'amende dans une affaire de biens mal acquis par la justice française.A titre de rappel , alors qu’il se trouvait dans le palais présidentiel pour les fêtes de fin d’année , un groupe de mercenaire étrangers , notamment de la Centrafrique , du Tchad ont infiltré certaines localités pour attaquer le chef de l'Etat Theodoro Obiang Search Theodoro Obiang Selon des sources de sécurités camerounaises, 31 mercenaires tchadiens et centrafricains avaient été interpellés dans la région du sud du Cameroun avec un important arsenal le 27 Décembre .Depuis, 27 autres terroristes ou mercenaires ont été arrêtés à la suite de cette tentative de "coup d'Etat , selon le ministre des affaires étrangères. 150 seraient encore sur le territoire.Mardi, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra avait effectué une visite à Malabo pour "apporter tout son soutien" suite aux accusations de l'implication de mercenaires centrafricains.KOACI