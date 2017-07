Gabon: En marge du sommet de l'UA, Bongo et Abbas pour ouvrir une mission diplomatique de l'Etat de Palestine au Gabon

Bongo et Abbas lundi à Addis Abéba©Koaci.com - Lundi 3 Juillet 2017 - En marge de sa participation à la 29ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, le Président de la République gabonaise s’est entretenu ce jour avec Mahmoud Abbas, président de l’Etat de Palestine et président du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) rapporte à KOACI le service de presse de la présidence.Occasion d’un tour d’horizon de la coopération bilatérale entre le Gabon et la Palestine, le chef de l’Etat et son homologue palestinien ont notamment évoqué l’opportunité d’ouvrir une mission diplomatique de l’Etat de Palestine au Gabon.Par ailleurs, les deux présidents ont abordé l’agenda international concernant la question israélo-palestinienne et les différents points de vue qui s’affrontent sur cette question.Ali Bongo Ondimba, a ensuite reçu tour à tour en audience le commissaire à l’économie rurale et à l’agriculture chargé de l’environnement près la Commission de l’Union africaine, Mme Josefa Leonel Correia Sacko, le sous-secrétaire général des Nations unies, Mme Aminata J. Mohamed et le ministre angolais des Relations extérieures, M. Georges Rebelo Pinto Chikoti.Lors de son entretien, Mme Sacko a reçu les orientations d'Ali Bongo, par ailleurs président du Comité des chefs d’Etat et de gouvernement africains sur les changements climatiques (CAHOSCC). L’audience a notamment porté sur la mise en oeuvre de l’Accord de Paris ainsi que la préparation du continent africain à la COP23 qui se déroulera en fin d’année 2017 à Bonn en Allemagne.Première femme africaine à être portée à ce poste de haut niveau, la nigériane Aminata J. Mohamed a été chaleureusement félicitée par le chef de l’Etat pour sa nomination en janvier dernier au poste de sous-secrétaire général des Nations unies. le président gabonais et Mme Mohamed ont également abordé divers sujets d’actualité.Enfin, le ministre angolais des Relations extérieures, envoyé spécial du président angolais José Eduardo dos Santos était porteur d’un message destiné à Ali Bongo, président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) dans le cadre des concertations politiques régulières liées à cette fonction.Sylvain Moussavou, Libreville