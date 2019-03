Ethiopie: Après le crash d'Ethiopian Airlines, plusieurs compagnies clouent leurs boeing 737 MAX 8 au sol

© Koaci.com- Mardi 12 Mars 2019 – Le Boeing Search Boeing 737 MAX 8 n’ inspire plus confiance après deux crashs consécutifs notamment en Indonésie et en Ethiopie où 157 passagers et membres d’ équipage ont péri dimanche .Plusieurs pays dont la Chine , les Pays –bas , la France ont ordonné aux compagnies aériennes de maintenir les Boeing Search Boeing 737 MAX 7et 8 au sol suite au crash qui s’est produit dimanche à Addis Abeba qui a coûté la vie de 157 personnes .« La France a décidé d'interdire les Boeing Search Boeing 737 MAX dans son espace aérien, a annoncé la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC). « Compte tenu des circonstances de l'accident en Éthiopie, les autorités françaises ont pris la décision, à titre conservatoire, d'interdire tout vol commercial effectué sur un Boeing Search Boeing 737 MAX à destination, au départ ou survolant le territoire français », a indiqué la DGAC dans un communiqué.Du côté de la Chine , le Bureau de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes nationales de suspendre les vols de leurs Boeing Search Boeing 737 Max 8 jusqu'à confirmation par les autorités américaines et Boeing Search Boeing des « mesures prises pour garantir avec efficacité la sécurité des vols ».Le crash d’ Ethiopian Airlines est le deuxième en moins de six mois pour la dernière version de l’avion le plus vendu au monde , similaire à celui du Lion Air qui a fait 189 morts en Indonésie.KOACI