Côte d'Ivoire: CPI, «liberté sous condition» ou «résidence surveillée», Gbagbo situé mercredi prochain

Gbagbo à la Haye Search Haye (ph KOACI)© koaci.com – Vendredi 14 Juillet 2017 –La Chambre d'appel de la CPI Search CPI rendra le 19 juillet 2017 son jugement relatif à l’appel à l’encontre de la décision sur la mise en liberté sous condition ou assigné Laurent Gbagbo Search Laurent Gbagbo en résidence surveillée.« Le 19 juillet 2017 à 16h30 (heure locale de La Haye), la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI) rendra son jugement relatif à l'appel de la Défense contre la Décision sur la détention de M. Gbagbo de la Chambre de première instance I du 10 mars 2017. Le jugement sera prononcé lors d'une audience publique tenue au siège de la CPI Search CPI à La Haye, Pays-Bas », a indiqué une note de la Cour Pénale Internationale (CPI) dont copie a été transmise ce vendredi à KOACI.Le 10 mars dernier, la Chambre de première instance I a décidé du maintien en détention de M. Gbagbo. La Défense a fait appel de cette décision dix jours plus tard.Pour la première fois les avocats de la Côte d’Ivoire ont évoqué lors d’un entretien accordé à un confrère la possibilité d’une liberté provisoire de l’ex chef d’Etat mais, il devrait être selon elle, assigné en résidence surveillée en Europe.Le procès conjoint de Laurent Gbagbo Search Laurent Gbagbo et son bras droit Charles Blé Goudé se tient à la Haye Search Haye depuis le 28 janvier 2016.Les deux prévenus sont accusés par la CPI, de quatre charges de crimes contre l'humanité que constituent le meurtre, le viol, les autres actes inhumains ou – à titre subsidiaire – la tentative de meurtre, et la persécution perpétrés dans le contexte des violences post-électorales en Côte d’Ivoire.Donatien Kautcha, Abidjan