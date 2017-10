Burundi: Bujumbura claque la porte de la CPI, une première en Afrique

Pierre Nkurunziza© Koaci.com- Vendredi 27 Octobre 2017 - Le Burundi vient de quitter définitivement ce vendredi la cour pénale Internationale , devant ainsi la première nation africaine à sortir de l’institution internationale , apprend-on de source officielle.L'annonce a été faite à la radio nationale par le vice-président burundais Gaston Sindimwo.Un an après avoir notifié son retrait du statut de Rome , le Burundi vient officiellement de sortir de la Cour pénale internationale (CPI), ce vendredi .D’après le vice Président Gaston, son pays est prêt à subir toutes les conséquence découlant de son retrait.La Cour pénale internationale compte à ce jour 122 Etats-membres dont l34 pays africains.Secoué par une crise sécuritaire majeure depuis avril 2015, les autorités burundaises estiment que la communauté internationale manigance avec l’aval de l’Onu à déstabiliser le pays.En septembre dernier , la Commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi a demandé une enquête immédiate de la CPI Search CPI contre les autorités de Bujumbura Search Bujumbura qu’elle accuse dans un rapport de crimes contre l’humanité et autres atrocités .KOACIOu Apple (cliquez et installez-la sur votre iPhone ou iPad)